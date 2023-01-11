台灣巧克力又在國際舞台爭光，長榮桂冠酒店（台中）首次參加英國巧克力學院（Academy Of Chocolate, AOC）國際巧克力競賽就榮獲1金4銀2銅1推薦之殊榮，這也是該飯店繼去年11月ICA（International Chocolate Awards）世界巧克力大賽亞太區競賽得獎後，再度讓台灣巧克力爭下獎項被世界看見。

代表長榮桂冠酒店（台中）參賽的是點心坊張志宏主廚，他最擅長製作風味巧克力，秉持著「台學為體，西學為用」的精神持續深耕巧克力領域，將台灣農特產品融入不同可可含量的巧克力中，期待能讓台灣特色巧克力演變為巧克力界的一股顯學。本次AOC競賽得獎作品就是使用台灣木柵鐵觀音、台灣高山烏龍茶、台酒酒粕、大湖凍乾草莓碎等台灣特色原料。

張志宏說，歷經8個多月的研發，探索了非常多的台灣在地原料，也嘗試了多款台灣茶葉，例如凍頂高山烏龍茶、東方美人茶、鐵觀音茶、茉莉花茶等，結合不同可可含量的黑巧克力，經歷數百次的試吃與調整，才成就了這一次1金4銀2銅1推薦的成果；而以台灣特色原料結合西方可可，則是希望讓全世界都能知曉台灣的農產品的特色。

「水蜜桃烏龍巧克力」獲得英國AOC國際巧克力競賽金獎。（長榮桂冠酒店台中提供）

榮獲金牌的「水蜜桃烏龍茶巧克力」使用馬達加斯加產65%黑巧克力，搭配瑞士carma70%巧克力為基底，融入台灣高山烏龍茶與水蜜桃醬汁，香濃而不甜膩，再佐以拉拉山水蜜桃增添口感，透過舌尖的溫度入口後，其後韻會有淡淡酸甜的水果茶香。

「鐵觀音茶巧克力」則獲得巧克力磚類別銀牌肯定，以70%馬達加斯加巧克力為基底，融合台灣木柵鐵觀音茶，在品味過程中茶種特有的香氣馥郁巧妙湧現、令人驚嘆。值得一提的是，巧克力製作前需事先除掉茶葉的活性，而且為了能保留鐵觀音茶特有的醇厚甘鮮、入口回甘帶蜜味的特點，還須以傳統的石磨精煉機經過12個小時的細磨精煉到達25微米以下的細度，才能讓巧克力入口口感更加細膩香醇。

而即將於2月情人節推出的「草莓之吻」則是使用草莓醬汁與法國法芙娜白巧克力作為基底，加入大湖凍乾草莓碎增添口感，底部再以主廚特製草莓脆酥做搭配，口感酸甜、層次分明，一口咬下有草莓碎帶來的細細顆粒口感，酸甜交織，層層堆疊的口感十分特別。

張志宏也表示，雖然本次得獎作品是採用國外可可原料，但台灣可可帶有獨特的烏梅香酸、極具風味，讓許多外國專家試吃後都留下深刻印象，而且台灣也是少數擁有栽培、加工及銷售的巧克力生產國之一，未來張主廚也將持續結合台灣食材與台灣可可來研發特色巧克力，期盼能擦撞出更加絢麗的美味火花。