許光漢和劇中紙紮人毛毛合影。（粘耿豪攝）

馬念先（左起）、導演程偉豪、許光漢發射啟動儀式道劇。（粘耿豪攝）

許光漢、馬念先今（23）日出席《關於我和鬼變成家人的那件事》預告片發布會。許光漢飾演恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，劇中有場2人在浴室，林柏宏坐在許光漢肩上，下體正對他臉的「重鹹畫面」，被問有沒有感受到「龐然大物」，許光漢靦腆燦笑後解釋，「很專心在當下，沒有碰撞到，那場戲2個人都很累，不只是我要承受一些重量，柏宏在上面吊鋼絲也要撐住不能歪倒。」

他還有場在浴室裸體跳舞的戲，演的當下因為投入不會尷尬，該遮的也有遮，不過當時已是拍攝的後期，體態比較瘦，開拍前有趕緊伏地挺身練一下胸肌，林柏宏有稱讚嗎？他笑回：「他的比較大。」許光漢也大讚林柏宏有幾場戲狀態、眼神很棒，坦言有被電到。

而另場他洗澡伸腳撿飛出去的肥皂，光憑五隻腳趾就展現驚人肌肉靈活度及高超演技，他逗趣說：「腳趾有去舉一下啞鈴訓練。」但為完美捕捉最佳效果，試了好幾顆鏡頭才達到導演需求，全程濕身裸體的許光漢隔天直接感冒掛病號，他卻絲毫不喊苦，相當敬業。

比起把林柏宏扛在肩膀上，許光漢認為在浴室大吼大叫的戲比較吃力，「喉嚨比較痛，因為整場戲要狂飆問候語。」飾演他上司的馬念先也有同感，「吵架真的超累，要用吼的，到後面整個頭都脹脹的，很像得Covid19的感覺。」

許光漢透露自己是馬念先粉絲，從小就聽「糯米糰」的歌，「一開始要跟馬哥講話真的很緊張，都是他先跟我聊天。」馬念先說2人聊天的內容很直男，除了不聊女生，車子、露營什麼都聊，很像高中生。

馬念先笑說身邊朋友知道他和許光漢拍戲，地位瞬間提升，「我很多女生朋友喜歡光漢，但都是比較理性的喜歡，不過她們會期待以後一起出去爬山、露營，許光漢有沒有可能一起。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2023年2月10日上映。