許光漢（右起）、柯佳嬿、施柏宇亮麗出席電影《想見你》首映會。（陳俊吉攝）

電影《想見你》主創團隊在台上開心合影。（陳俊吉攝）

許光漢（右起）、柯佳嬿近日積極跑映前映後活動與影迷見面。（陳俊吉攝）

許光漢被拱即興講冷笑話。（陳俊吉攝）

人氣台劇《想見你》暌違3年推出電影版，「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇原班人馬回歸主演，今（29日）在樂聲影城舉辦首映會，監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦率演員群以及主題曲演唱者孫盛希、劇版片尾曲演唱者「八三夭」合體出席，柯佳嬿感性表示，劇版經過了3年，疫情也改變了很多，「很開心這部劇陪伴了粉絲3年，這個故事受到很多人喜歡，牽起我們跟觀眾的連結，然後這個故事今天得到一個真正完美的結局，跟角色一起告別」。

該片上周舉辦演員先行場，許光漢坦言，看到有韓國粉絲為此提前飛來台灣，還準備了各式各樣的應援板，讓他覺得很感動。並笑說，自己最常常聽到的反饋就是「看不懂」，柯佳嬿則表示，有細心的影迷問她：「陳韻如日記電影版跟電視版有沒有不同，覺得他們真的看得很細。」首映會是否有邀請親好進戲院支持，柯佳嬿笑說，老公坤達則因節目要錄影，之後會再找時間看，但有約國中同學，「他們都是《想見你》的劇迷，也很喜歡2位男主角」，至於比較喜歡誰？施柏宇先是比向許光漢直說：「國際巨星，一定是他，他出道比較早。」許光漢在一旁笑說：「這樣說好像也有道理。」

另外，許光漢也透露，2023年只要票房突破2023萬台幣，因片中李子維每天都會到黃雨萱打工的飲料店買全糖珍奶，打算舉辦「全糖甜心珍奶」見面會，親自送出500杯的珍奶給粉絲。但柯佳嬿在現場透露，自己有向片商建議，將全糖改成半糖：「因為2個人半糖加起來就變成全糖了！」另外，他在片中有許多講冷笑話的橋段，現場也被拱即興講冷笑話，他便尷尬說：「你們知道刀子如果不利的話要怎麼辦？就去便利（變利）商店！」讓柯佳嬿讚嘆直說：「你真的有很多冷笑話耶！每次都講不一樣的！你是不是平常都有在準備。」讓全場笑瘋。該片將於明（30日）在台上映。