陳亞蘭（左起）、黃越綏、鄭凱云、王彩樺在網路節目《如果云知道》暢談「婆媳關係」話題。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺日前到網路節目《如果云知道》宣傳TVBS新戲《加油喜事》，與主持人鄭凱云、專家黃越綏暢談「婆媳關係」。未婚的陳亞蘭不像劇中飾演的王春花觀念非常傳統，在各項婆媳問題上的回答，獲得黃越綏老師的肯定：「亞蘭具備現代婆婆的特質。」聽到專家讚美後，她開玩笑說：「怎麼辦？沒生耶。」

王彩樺戲裡、戲外都有漂亮女兒，在節目上表示有信心會是好婆婆。被好姊妹陳亞蘭吐槽：「你又沒生男生，怎麼當婆婆啦？」王彩樺立刻回應：「我是說假設啦。」兩人隨即接受「婆媳問答挑戰」，陸續回答「是否與兒、媳同住」、「是否持有兒、媳家鑰匙」及「會否幫媳婦坐月子」等題目兩人現實生活雖然沒有當婆婆的經驗，但觀念和做法依舊獲得專家黃越綏老師的認同。

對於是否與兒、媳同住，陳亞蘭、王彩樺都表示不用，陳亞蘭自爆「龜毛」，因此不需要像《加油喜事》劇中與兒子、媳婦周孝安、周曉涵同住，偏向選擇眼不見為淨。至於要不要擁有兒子家中鑰匙，兩人意見就有所不同，王彩樺認為有鑰匙方便幫忙打掃，陳亞蘭則說：「除非要我幫忙，自然就會給我鑰匙。」接著說明鑰匙用完會歸還。眾人好奇歸還的原因，她笑說：「我會丟掉，而且我事情很多，沒辦法管那麼多啦。」

陳亞蘭、王彩樺在《加油喜事》飾演一對因誤會而30年未見的閨密，劇中巧妙安排以古裝劇場呈現兩人間的打鬥，陳亞蘭聽到王彩樺宣傳時提及「武林劇場」馬上回應：「不要再講了！教她拿劍要打前端，她一直打下面，劃到我的手。」還提到全場都聽到自己的建議，就只有王彩樺充耳不聞，黃越綏老師聽到調侃王彩樺說：「她比較喜歡下面啦！」引來現場一陣大笑。