疫情要三週年，兩岸逐步解封後，兩岸是否會有更近一步的交流？蔡英文總統表示，防疫相關鬆綁，疫情還是可能有反覆，要注意疫情發展。對於未來防疫部分，收放之間要如何拿捏，專家意見很重要，行政院會以專家建議為主。
蔡總統在今年國慶日所提及，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；大陸也在昨天宣布，2023年1月8日起實施。不再對入境人員實施全員核酸檢測。
疫情要三週年，兩岸逐步解封後，兩岸是否會有更近一步的交流？蔡英文總統表示，防疫相關鬆綁，疫情還是可能有反覆，要注意疫情發展。對於未來防疫部分，收放之間要如何拿捏，專家意見很重要，行政院會以專家建議為主。
蔡總統在今年國慶日所提及，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；大陸也在昨天宣布，2023年1月8日起實施。不再對入境人員實施全員核酸檢測。
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