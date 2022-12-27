國姓蜜棗及草莓病蟲害嚴重，立委馬文君、國姓鄉長邱美玲邀專家現勘動。（楊靜茹攝）

專家指蜜棗除了遭受果實蠅危害，也有病害問題，仍待進一步分析研究。（楊靜茹攝）

專家認為草莓若枯葉病、炭疽病，還能用藥劑防治，若是萎凋病相當棘手。（楊靜茹攝）

草莓草莓的葉子捲曲萎縮，農友一再補植，草莓的葉子捲曲萎縮，專家研判可能感染萎凋病，相當棘手動。（楊靜茹攝）

南投縣國姓鄉冬季盛產蜜棗及草莓，今年入秋氣溫酷熱如夏天，導致病蟲害嚴重，減產三至五成，果農損失慘重，立委馬文君、國姓鄉長邱美玲會同農委會防檢局、農糧署、台中區農業改良場官員及專家現勘後，專家除了教導緊急處理方法，降低農民損失外，國姓鄉公所也將邀專家開辦講習，解決蜜棗、草莓病蟲害問題。

國姓鄉蜜棗栽種面積近9公頃，12月起蜜棗陸續成熟採收，產期約可至2月上旬。而草莓栽種面積約7、8公頃，主要集中在福龜村台14線中潭公路兩側，產期大約從每年12月下旬至清明節過後，原本是冬季主力經濟作物，部分蜜棗園遭果實蠅肆虐，草莓則因暖冬，部分感染炭疽病及萎凋病，導致整片果園枯萎等狀況。

棗農陳氏業表示，今年果實蠅危害是當地10多年來少見，白天工人採收並忙著摘除爛果，晚間換他們夫婦戴著頭燈上陣，「丟的比賣的多，也只能繼續做」。台中農改場將在福龜增設監測點，請農民觀測記錄，相關數據由專家進一步研究分析。

專家建議，採收期農友除摘除網式蜜棗園內爛果落實清園外，清除爛果若直接埋進土裡，幼蟲鑽進土裡還能存活多年，根本無法根治，最好載去焚化爐燒毀，若不行建議以塑膠袋密封掩埋；現階段網內點藥劑「賜諾殺」誘捕果實蠅雌蟲，網外掛「甲基丁香油」誘捕公蟲，降低損害。

草莓部分若枯葉病、炭疽病，還能用藥劑防治，若感染萎凋病相當棘手，主要是種苗問題，建議整株拔除，補植前土壤要進一步消毒，才能降低病害的發生。

立委馬文君說，農友以往雇工採收蜜棗賺錢，今年卻雇工採收爛果丟棄，心根本在淌血，感謝專家到現場實地了解，並帶來資材提供農友實質的改善方法，讓現有傷害降至最低，後續還能有一些收成；也希望農委會有相關補助，降低農友的損失。

國姓鄉長邱美玲說，公所將協助蜜棗農、草莓農成立產銷班，也希望台中區農改場等相關單位，未來能舉辦觀摩會、講習等，幫助農友能防範類似的病蟲害。