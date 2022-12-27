美國近幾日遭遇世紀暴風雪襲擊，全美至少40人死亡，數千架航班取消，和超過100萬戶家庭停電。專家認為惡劣氣候僅是短期衝擊，不致對第四季經濟成長造成重大影響。

牛津經濟研究院首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）表示，暴風雪造成部分產業業務中斷，並可能讓未來幾周的初領失業救濟金人數攀升，但氣候衝擊僅是暫時性，意味著產出和收入萎縮不會延續，對第四季成長影響不大，且流失的產出明年第一季就能回補。

世紀暴風雪近日肆虐美國，全美至少40人因為氣候因素殞命，其中紐約州水牛城地區便占了27人。當地官員示警，近幾日死亡數字可能持續攀升。

紐約州長霍楚（Kathy Hochul）表示，美國總統拜登26日已批准給予紐約州緊急援助。拜登透過推特表示，政府已做好準備，確保紐約州能取得渡過暴風雪侵襲的必要資源。

暴風雪造成飛航大亂，數千架班機遭到取消。根據航班追蹤公司FlightAware數據，單單25日美國便有3,182個航班取消。截至26日下午，再有3,632架班機取消。

美國西南航空遭受的影響格外嚴重，該公司26日取消逾三分之二的航班，預期27日與28日再繼續削減班次。

西南航空執行長喬登（Bob Jordan）表示，未來幾日西南航空的營運量大約只有正常水準的逾三分之一。他同時強調，航班縮減可能會延長。

西南航空26日有超過2,800架班機停飛，數量為美國大型航空公司中最高。根據FlightAware資料顯示，在22日至26日之間，西南航空總計取消約8,000架航班。西南航空已承諾提供客戶補償。

西南航空大規模取消班機引來主管機關調查。美國交通部26日稱西南航空班機取消規模「不成比例，令人難以接受」，並表示將著手調查班機取消是否能控制，以及該公司是否遵守其客戶服務計畫。