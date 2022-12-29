立法院司法法制委員會今審查行政院所提修正「外役監條例」，立委關切外役監是否應該排除貪污犯，讓外役監不會變為貪污犯的天堂。對此，法務部長陳明堂表示，消極條件未排除，但在遴選標準仍會設限，外役監絕對不是貪污犯的天堂。

今年8月發生的台南殺警案，兇嫌為外役監逃獄犯，因此外役監問題受到社會關注。民進黨立委鄭運鵬說，當初立法制定外役監，是要讓重罪犯在出獄前適應社會的過渡階段，但現在社會情感上難接受，極端點乾脆廢掉外役監，要假釋就假釋，設再多排除條件還是會有人跑掉或出意外，現在監獄不夠用，乾脆把外役監蓋成監獄。

鄭運鵬認為，像是貪污犯就不應該有資格被納入外役監遴選，他會貪污一定是跟公權力有關，外役監又被認為是公權力的福利，他不應該享受這樣的福利，且貪污犯不需要適應社會，他在外面社會本來就很會了，把貪污犯排除在外役監適用，法務部應有態度。

陳明堂表示，該法1962年制定以來，貪污犯都沒被排除過，因為本質就是重罪，且現在的刑法理論不是報復主義，是教化。貪污犯比較不會逃亡，在一定條件下，比如把犯罪所得繳出來，也許可以給他機會，目前是採這方式。

民進黨立委陳歐珀指出，貪污罪者與重大犯罪者在外役監的受刑人超過50％，他認為重大金融貪污犯罪者應不得申請外役監，否則外界會質疑外役監成為貪污者的天堂。

陳明堂表示，外役監絕對不是某個族群的天堂，外役監的逃亡率約0.319％，重大暴力犯因社會接觸比較廣、逃亡機率比較高，但其實重大經濟犯罪的逃亡率比較低，不過，雖然消極條件沒有排除，但在遴選標準可以有設限，例如要繳回多少比例的沒收款或不法所得才符合資格，可以用這方面來做補強。