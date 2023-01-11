東北季風減弱，氣象專家吳德榮表示，今起到周六氣溫漸升，周五、六北部飆到28度，中南部甚至30度以上，周日鋒面通過，強烈冷氣團南下，氣溫驟降，全台有雨。下周一至周三平地最低溫下探8度，一直影響到小年夜（20日），連冷5天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今日季風減弱，華南移入的雲層也逐漸消散，西半部上午起多雲轉晴，東半部偶有局部短暫雨；氣溫漸升，白天舒適、晚偏涼，北部氣溫16至26度，中部16至28度，南部17至29度，東部16至26度。明至周六（12至14日）大氣逐日增暖、低層水氣多，各地大多晴朗，白天微熱，周五、六，北台灣最高溫升至28度、中南部更達30度以上、早晚偏涼，注意容易起霧。

吳德榮表示，周日（15日）鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北部、東部轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷。下周一至周三（16至18日）受強冷空氣影響，歐洲模式模擬為「強烈大陸冷氣團」，台北氣象站低溫12度，平地最低氣溫約降至8度。另外，美國模式雖模擬達「寒流」強度，不過，模式的校驗顯示，歐洲模式是優於美國的，參考價值較高。

氣象局則表示，周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地降溫，降雨機率提高，北部及東北部有短暫雨，其他地區局部短暫雨。

吳德榮表示，下周四、五（19、20日）仍受強冷空氣影響，有稍減弱、再增強的變化，其中下周五已是小年夜，顯示小年夜也是偏冷；但吳德榮也強調，此為模式的期末，模擬仍在調整，應持續觀察。至於眾所關心春節假期天氣，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬更已超過電腦模式的理論極限。