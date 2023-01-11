由於東北季風減弱、環境吹東到東南風，明（12）日氣溫逐漸回升，不過早晚仍稍涼，花東地區有局部短暫雨。氣象主播戴立綱提醒，下周日（15日）降溫明顯，下周一（16日）低溫將會下探12度。

戴立綱說明天氣變化。（中視新聞）

氣象局表示，明天西半部雲量減少，有機會見到陽光，花東地區有局部短暫雨的機率，宜蘭與北部山區還是有機會出現零星降雨；氣溫逐漸回升，早晚仍稍涼，各地低溫約17到19度，白天高溫普遍可以來到25至28度，近山區或河谷會更高溫，中午前後感受較為舒適溫暖，日夜溫差稍大。

氣象局分析未來降雨狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周五（13日）各地氣溫回升，東部、東南部地區有局部短暫雨，東北部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六（14日）鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區將由多雲到晴轉為有局部短暫陣雨的天氣。

下周日（15日）鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨；下周一至下周三（16日至18日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一中南部山區亦有零星飄雨。