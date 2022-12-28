許多女生對於穿胸罩感到相當難受，但又常礙於社會觀感不得不穿。一位男網友表示，近日他發現曖昧對象脫下外套後，胸前明顯激凸，一問之下才發現，原來許多女生冬天時都不穿內衣，讓他感到相當驚訝。貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，某天他跟曖昧對象去喝咖啡，途中他發現對方沒穿內衣導致胸前激凸，沒想到她卻回應，「現在年輕女生冬天時都沒在穿內衣的，反正外套穿上去別人也不知道」，還說自己和室友都不穿內衣；原PO感嘆，「原來年輕女生在冬天不穿內衣，已經變成主流了嗎？」，他感到相當好奇，因此決定上網發問。

對此，許多人紛紛回應，「靠北人家都暗示了你還不懂真服了你」、「男生不也是一堆激凸明顯的嗎？」、「我也很想嘗試，但走路晃動什麼的都會很沒安全感」、「男生可以不用穿內衣，為什麼現在的社會還是覺得女生穿內衣才是正常？有些人就是覺得不穿內衣內衣比較舒服，為什麼就要被人家想成在誘惑他人…」、「小奶才能這樣吧⋯我F罩杯，也很想體驗沒穿內衣出門」。

另外也有內行人認為穿不穿內衣只是個人習慣不同，「沒有，純屬個人習慣～」、「特別露給你看的吧…但我家的小妹在家都不穿的」、「也有夏天不穿內衣的可能出國留學過～國外女生很多都沒穿內衣，好像很普通」。