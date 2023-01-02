許多人都對於剛出社會的新鮮人努力工作賺錢抱有很大期望。不過有網友表示，去年剛出社會的小表弟，最近向長輩表明只想躺平不買房，因此招來一頓罵，讓他好奇小表弟的心態正不正常？許多人則認為其實躺平心態正常，因為現在房價太高，靠自己太難買房，新鮮人要不是買不起就是只能等繼承長輩房產。

原PO在PTT發文表示，小表弟剛出社會沒多久，某天在家族群組聊天時，直接表明想躺平不買房，長輩卻相當不滿，覺得小表弟心態不佳，兩人因此大吵一架，因此也挑起原PO的好奇心，「請問一下大家，八年級生直接躺平，不買房算是心態不正常嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「很正常，我就爛」、「魯蛇生魯蛇，還要嫌心態差」、「看要追隨主流價值買房綁死一輩子，還是無視這些，活自己最快樂」、「阿X就沒錢啊，長輩要出膩」、「提早看開很好，北部完全沒希望了吧」、「小弟存款兩千也是不想買阿…幹嘛當盤子」、「七年級就躺好躺滿了」。

還有一派網友認為與其認真賺錢買房，不如乖乖躺平等繼承長輩的房產，「房價比你父母買時貴三四倍，能繼承的話當然把錢拿來玩啊，為了買房活著多累，那些崩潰的是炒房仔吧」、「我房東好幾戶地主戶，房子都登記8年級的兒子們身上，誰還需要買房子啊？」

不過也有部分網友認為，「81年次，已買背千萬房貸」、「問就志願役啦，軍人又好貸，二十年終身俸，我朋友已經快熬完了，我姪子唸大學廣設，想也知道哪一個有未來」、「我同事八年級買房的比七年級還多，誰跟你八年級躺平」。