過去兩年新冠疫情肆虐全球，各國央行透過低利率政策穩定經濟，但低利率也讓全球房價都出現快速飆漲的狀況，加拿大政府在今年1月1日推出一項新政策，即禁止部分外國人購買住宅的兩年禁令，希望能有效抑制房價上漲。

CNN報導，該政策是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在2021年競選時所喊出的政策，如今確定實施，杜魯道喊話，房子並不是投資者的，奸商、富有的企業與外國投資者投入加拿大的房市，造成房屋閒置、投機猖獗及價格飆漲等問題。

數據顯示，加拿大的平均房價在2022年2月達到80萬加元的峰值，此後受到利率不斷上升而下滑約13%左右，但價格指數仍比疫情前上漲約38%，因此加拿大政府仍決定推出禁止部分外國人買房的規定，難民與持有永久居留權的外國人不在此限。

加拿大房地產協會（CREA）卻認為，該禁令可能促使美國與墨西哥採取報復手段，禁止加拿大公民在該國境內購買產品，尤其許多來自加拿大的退休人士喜歡到美國或墨西哥置產避冬。

加拿大公民是美國房地產交易中最大的外國客戶，且超過一半分布在佛羅里達與亞利桑那州，CREA警告，如果加拿大禁止美國在境內買房，那麼應該要有心理準備美國也會採取同樣的措施反制。