俗話說行行出狀元，一名男網友表示，受到外公的影響，對國術館的工作很有興趣，立志成為撥筋師，卻擔心遭同學異樣眼光，他問「年輕人想成為撥筋師很怪嗎？」網友一面倒支持他，還有人鼓勵他說，「撥筋師傅半小時就能賺1500元，賺到流油了。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，外公在彰化鹿港本來有一間國術館，自從外婆過世後，外公就把國術館收起來，搬到台中跟他們一家同住，此後只要筋骨不舒服就會請外公拔罐、撥筋，身體就會變舒坦。他說，知道撥筋無法取代醫療，但在某些時候確實很有幫助，這也使他產生興趣。

原PO表示，因為學業關係接觸到運動醫學，讓他萌生想成為撥筋師傅的想法。他曾跟同學透露自己的志向，卻被同學嘲笑，但家人都很支持他，他問「年輕人想成為撥筋師傅會很奇怪嗎？」

貼文曝光，網友留言給他意見，「有什麼好怕丟臉，這種有一技之長的工作，很難被取代，我覺得很好啊！」、「賺得到錢比較重要，許多整骨／撥筋的工作室，有口碑的都賺到流油，半小時1000元至1500元，都很低調的賺」、「我剛才從國術館離開，現在年輕的師傅真的很多」、「我有一個同學就是撥筋師，他認真的樣子很帥」。