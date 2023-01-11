112學年度大學入學考試「學科能力測驗」，將在13日至15日舉行，全國報考人數總計為11萬8559人，苗栗考區地點為苗栗高中，設置43間試場，包含2特殊試場，共有1480位考生，考場將在明天12日下午2時至4時，開放供考生查看試場。

苗栗考區承辦單位為聯合大學，聯大指出，1月12日開放供考生查看試場，但僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內，若有任何問題，考生請逕與考區工作人員連絡。提醒考生與家長進入試場查看時，均須佩戴口罩，若有發燒情形，則不得進入考場學校。

聯大指出，這次試場不開冷氣、不開放家長及親友陪考、每日試畢進行清消、試場適度通風，維持每間試場人數為36人，以保護考生及試務人員健康為原則。

縣長鍾東錦特別提醒考生，新冠疫情升溫，應儘量避免出入人潮擁擠的地方，空氣不流通的公共場所，並請學校強化疫情正確觀念，宣導防疫衛教知識，保持個人衛生好習慣，做好自主健康管理，且隨時關注自己的健康情形，以保持身心最佳狀態，安心準備應試，才能有最好的表現；另請各位考生及家長體諒疫情變化，並留意112學測防疫相關規定。

苗縣府教育處再次提醒，考生考試當日攜帶入場識別證、應試有效證件正本、佩戴口罩，並提早出門；另呼籲接送考生之親友，請勿於考場門口逗留，造成人潮聚集，影響考生應試。