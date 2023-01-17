南華大學日前舉辦【就業力學程-企業經營與人文講座】，邀請欣興電子股份有限公司曾子章董事長蒞校演講，以「欣興電子的創新轉型經營策略」為題，分享欣興電子股份有限公司在經營管理上的轉型歷程，以及公司全面品質管理的重要性，並勉勵同學專注學習、發揮所長，以宏觀視野掌握時代趨勢，鏈結國際。

南華大學講座教授暨台北經營管理研究院院長陳明璋開場引言指出，曾子章董事長人生故事豐富且勵志，讓新興電子從臺灣400多家的PCB產業中脫穎而出，成為世界數一數二大企業，在大環境急速變化時，能有新的佈局，為目標堅持不懈，相信能帶給大學生一些啟發，在未來的創業及就業上帶來不一樣的價值。林辰璋副校長稱讚曾董事長不僅將公司推展至產業領頭羊，更致力於人才培育與關懷社會，此精神令人感佩。

曾董事長以實際案例分享欣興電子在創立期、奠基期、成長期、精進期等各階段所面臨的內、外部環境困境與策略布局。(照片/南華大學提供)

曾董事長以實際案例分享欣興電子在創立期、奠基期、成長期、精進期等各階段所面臨的內、外部環境困境與策略布局，透過各階段的介紹與布局策略的說明，讓大學生瞭解在日本泡沫經濟、貨物滯銷的環境下董事長如何制定方針並進行重新建構客戶組合、樽節開支等一系列策略，以及在中國成為世界工廠時，如何改造廠房環境，強化營運體質，推動TQM全面品質管理奠定優良品質，逐步讓欣興電子轉虧為盈，追求卓越、永續創新成為如今PCB領導企業。

曾董事長表示，欣興電子結合工業4.0技術，因應市場快速變化提供高效率、高品質、高價值商品，打造智能生產、數位轉型，將物流、資訊流整合，實現人機完美協作，除了在產業上的卓越進展，更長期導入節能設備，推動節能減碳能源管理系統，並發揮環保技術，開發綠色產品，結合友善環境發展有善人文，將環保技術與農業結合創立植物工廠，以創新經營模式將植物科技應用至餐飲服務業，建立綠色健康生活平台。除了在產業運營上以永續為基準，更以幫助社會弱勢族群之理念為宗旨，公司經常辦理許多公益活動，除幫助廠區附近學校基礎設備外，開放學生至公司餐廳用餐，以實際行動，散播愛心及實踐關懷。

林辰璋副校長(左)頒發感謝狀於曾子章董事長(右)。(照片/南華大學提供)

曾董事長說，在學校的學習是人生珍貴的成長歷程，勉勵大學生多參加社團並且要多元學習，更要強化外語能力。現在的市場很大，需要各面向的人才，人才才是最重要的資產，謀事在人，成事也在人。同時也強調無論是創業或就業，在職場上要持續秉持熱誠與努力的態度，發揮所長，將能開創出自己的一片天。