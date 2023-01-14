台北捷運人事在台北市長蔣萬安上任後仍未定案，董事長仍由李文宗擔任，但他今(14日)證實已接到電話通知，確認董事長要換人，下周一、二左右便會收到公文，若未註明日期就是即刻生效，新董座直接上任，李文宗最晚在農曆年前便會離開。

李文宗今天表示，已經接到電話通知，北捷董事長要換人，可能因為現在還是周末，尚未接獲公文，下周收到的公文若未註明日期，就會立即生效；目前未收開臨時董事會開會通知，但相關行政流程過年前就會底定。

李文宗說，不知道繼任者是誰，但從公司治理的角度當然是無縫接軌、越早越好。