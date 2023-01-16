台北捷運四通八達，是許多民眾愛用的交通工具，不過日前卻有一名女網友抱怨，她難得想搭文湖線外出走走，站在車門旁竟遭到同車大嬸嗆聲：「會擋到我看風景！」讓這名女網友當場愣住。貼文一出，讓許多網友看了都覺得火大。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前她難得平日休假，利用午後時光搭捷運文湖線出去溜達，上車後發現每一個座位都有乘客，因此她便站在車門附近的欄杆處，原PO認為，當下並沒有用特別大的動作，「就是稍微依靠著」。

但讓人詫異的是，她才一靠在欄杆上，前方的大嬸突然口氣很差地說：「喂！你這樣子會擋到我看風景」，原PO當場愣住，心裡也納悶，「所以現在捷運上這個位置不能站是嗎？」更發文向網友請益，希望大家能幫忙評評理。

貼文曝光後，有不少網友留言回應，「應該回她：『最美的風景不就是我嗎』」、「遇到這種沒知識、沒水準，智商又低的可悲大嬸不用理會，她敢對你怎麼樣直接報警」、「我也遇過很扯的阿姨，在天母711坐著看手機，坐在斜對角的阿姨說手機會影響她身體，重點是她身體高胖壯」、「這種一定要直接無視，看她腦羞啊」。