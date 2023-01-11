112學年度大學入學考試中心舉辦的學科能力測驗將13日至15日登場，明（12）日下午2時至4時開放考生查看考場。另因應防疫作業，進入考區查看考場時均須配戴口罩，僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內，請考生及家長特別留意。

新北市教育局指出，今年新北巿共有1萬6995名考生報考，境內設有新北一考區5個考場（國立華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊高中及丹鳳高中）、新北二考區4個考場（新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中），以及台北四考區1個考場（新店高中）共10個考場，有537個試場（含防疫及預備試場）。

教育局提醒，本次考試基於防疫考量，除特殊需求需申請陪考服務外，不開放家長與親友陪考，進入考（分）區及試場須配戴口罩，休息及用餐均以在原試場原座位為原則，另配合指揮中心放寬餐飲內用規定，考生於試場內用餐將不另提供隔板。

若考生於應試當日零時前知悉應試期間屬於「確診（輕症／無症狀）且未解除隔離」或經快篩呈陽性者，務必於應試當日零時前，至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」之「COVID-19 自主填報專區」進行填報，至居護考（分）區應試。

若於應試當日零時起才知悉，請逕至原編配之一般考（分）區應試，並務必於進入考區時即主動告知試務人員，將安排於備用防疫試場應試。考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者，取消考試資格；填報或告知不實者亦同。

確診（輕病／無症狀）、快篩陽性個案考生，得由1位同住親友以汽、機車接送或選擇搭乘防疫計程車，避免自行騎腳踏車或步行。相關防疫措施與作業說明，請至大考中心網站（https：／／www.ceec.edu.tw）查覽，並遵守各項防疫規範，以維護考生權益及健康。

教育局提醒考生，請預先了解交通動線，親自查看考場，避免無法準時到達。各考（分）區在考試當天早上7時30分開始查驗身分入場，考試當日考生應攜帶有效證件正本、應試物品及入場識別證入場應試，有效證件正本如國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、護照或居留證等供查驗身分。建議可至大考中心網站下載或列印「應考資訊」應試，以利查找試場。

大考中心已於網站公告「試場分配表」與詳細考場地點，考生可先行登入大考中心網站了解，或撥打電話（02）2364-3677進行語音查詢。