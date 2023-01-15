2023年大學學測15日結束，身為文組（第一類組）考生的家長，對於目前學測制度的不公，實在不寫不快！

我國的學測制度，基本是仿效美國的SAT（學術能力測驗），針對欲申請大學的高中學生進行學術能力的評量。由於美國高中基本上文理不分組，所以美國的SAT只考寫作、數學及批判性閱讀，測試的是學生的英語及數學能力。此外，美國另外有SAT Subject Test（SAT學科測驗），針對英文、歷史、數學、科學、語言五個科目提供額外的測試，學生可以依據申請的大學科系自由選考，並作為申請的基礎。如果要申請知名學府的理工科系，通常即必須加考數學及科學的學科測驗（視各校系申請政策而定，過去兩年受到疫情影響，亦有許多校系不要求SAT成績，完全憑高中成績審核入學申請）。

但是，教育部在規劃我國的學測制度時，卻忽略了我國學生從高二開始就進行文理分組的制度性差異，從而在規劃學測考試科目時，將文組學生學習重點的歷史、地理及公民，濃縮成一科「社會科」。加上學測社會科題目一向簡單，這就大幅降低理組考生跨科考試的門檻，也嚴重降低第一類組學生競爭力。

此外，雖然文理分組，但目前許多頂級的文組科系（包括文法商與社會科學院，如臺大外語、臺大哲學、臺大歷史、臺大日語、臺大政治、政大社會、政大地政、政大財政、政大風管、政大傳播、臺北大學企管、臺北大學金融、臺北大學經濟……）均將理組數學（數A）成績列為申請條件，這不但是便利理組考生跨組選系，更是嚴重劣化、剝奪文組考生進入頂級學府的入學機會。

講得淺顯直白一點，許多選擇第一類組的學生，就是因為數學不好（筆者當年就是如此）才做這個選擇。但是教育部在規劃升學制度的時候，卻允許第一類組科系以「理組數學」作為申請條件，並將歷史、地理、公民三科濃縮為一科社會科，降低理組學生跨組選系的門檻，如此對文組考生如何能謂公平？

也因為制度設計有利於自然組學生，不少理組學生就選擇跨組參與文組數學（數B）考試，這對第一類組學生更形成了入學的障礙！因為理組學生跨組參與數B考試的結果，進一步又拉高了文組數學的頂標、前標及均標，讓文組考生入學申請更加困難！而且也使對文學、社會科學、商學、法學等領域有興趣又有能力的學生被數學好的理組生擠掉。

方便理組跨組、欺負文組考生，難道是教育部的政策目標？

筆者誠摯呼籲教育部，正視目前升學制度對文組考生的制度性歧視，不要損害文組學生的升學權益，讓真正適合就讀第一類組的學生能夠適才適所。（作者為中華民國法律政策學會副理事長）

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