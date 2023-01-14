面對大型考試不僅考生緊張，不少家長也難以用平常心面對。而受到疫情影響，112學年大學學科能力測驗今年依舊不開放親友陪考，昨（13）日第一天考試結束後，高雄中學校長莊福泰透過臉書喊話：「懇求以後都不要有家長陪考」，還列出他觀察到的6大現象，貼文一出，讓不少家長感到認同，還有人說：「凡事自己承擔」。

「懇求以後家長都不用陪考！」莊福泰昨日在個人臉書發文表示，經歷這幾年的實際操作，沒有家長陪考的學測、會考可以觀察出幾個現象，包括：學生其實很獨立，能處理很多自己的事；考試結束後校園依舊乾淨，垃圾量並不多。

莊福泰指出，家長沒有陪考的考場安靜許多，同時考生服務的需求也大幅減少。此外，考生在休息時間比較專心；考試結束散場「比以往快超級多」，對周邊交通的影響也有所減少；就連考生上廁所也幾乎不用等待。莊福泰認為，上述幾乎都是正面的改變，值得教育部和家長團體省思，向家長喊話：「您的孩子真的很棒，不用擔心」。

貼文曝光後，讓不少網友深有同感，紛紛留言，「100%認同」、「完全支持，家長在旁邊，大多都只是給小孩更多壓力」、「呼應18歲成年了，凡事自己承擔」、「病毒教會我們的事」、「偷偷說，導師也比較輕鬆，不用和家長尬聊」、「我是今年考生家長，我很認同」。