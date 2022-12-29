隨著日本全面放寬邊境管制，雖然機票價格仍然居高不下，還是吸引許多台灣人準備赴日。不過有科技業人士透露，最近有許多竹科人飛到日本玩，而且「十團有九團是要去玩風俗店或是泡泡浴的」，讓他疾呼另一半從事科技業的網友最好注意一下。沒想到卻有人回應，「我勸你不要多管閒事哦，生活已經夠苦了」，貼文一出引發熱議。

從事獵頭的原PO在Dcard發文表示，「這歪風必須糾正！」指出某天跟大M（聯發科）朋友聊天，對方透露最近科技業出現遊日潮，很多竹科人不約而同都選擇到日本遊玩，「十團有九團是要去玩風俗店或是泡泡浴的」，其中不乏已經有女朋友或是老婆的人，讓他怒轟「竹科真的太多噁男有夠噁心」。

對此，許多人紛紛回應，「我勸你不要多管閒事哦，生活已經夠苦了」、「去合法的其實覺得沒什麼欸」、「供三X啦，不要地圖砲好嗎？剛去沒嫖的我錯了嗎…」、「真的超會玩，不像我下班只會回家陪女友」、「身旁一堆在金X街喝茶的！剛當工程師？」。

另外日本性交易是否合法也引起討論，有網友說明，「名義上非法實際上合法，連知事都說飛田新地是料理店，男人們只是去吃飯而已」，說明日本雖然成人產業發展成熟，不過也是處於模糊地帶的灰色產業，查緝不像台灣那麼嚴格。