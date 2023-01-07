今天（7日）是補班日，各地晴朗，但受到強輻射冷卻影響，越晚會越冷。氣象專家吳德榮表示，今晚到明晨（8日）本島平地最低氣溫可能降至11度，然後開始逐日回升，直到下周日（15日）會有一波強冷空氣來襲，北部與東部地區轉為有雨，氣溫也將會驟降。

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上分享，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（7日）乾冷空氣南下，各地晴朗，在陽光下感受舒適，今晚、明（8日）晨，因強輻射冷卻加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。今各地平地氣溫：北部11至20度，中部12至24度，南部13至25度，東部13至24度。

吳德榮表示，明天白天起至下周一（9日）冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。下周二（10日）東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨，西半部中高層雲系逐漸移入，仍為多雲時晴、山區偶有零星少量飄雨。各地氣溫略降，白天舒適、早晚涼。

吳德榮指出，下周三（11日）季風減弱，氣漸升。下周四（12日）至周六（14日），大氣增暖、水氣多，各地大多晴朗，為暖陽如春易起霧的型態。模擬的第9天（15日）顯示可能有鋒面通過、強冷空氣緊接著南下，北部與東部轉雨，氣溫驟降。

吳德榮也說，模擬的第10天（16日）起受強冷空氣影響，但會有多強？能持續幾天？則已超過數值預報模式的理論極限，因此無需「言之過早」，繼續觀察。