氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(6日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日乾冷空氣南下，各地晴朗，在陽光下感受舒適，今晚、明(8日)晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。今日各地區平地氣溫：北部11至20度，中部12至24度，南部13至25度，東部13至24度。明日白天起至下週一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫逐日回升；各地晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二(10日)東北風略增強，影響很輕微，北海岸、東半部雲量略增、有局部短暫雨的機率，西半部中高層雲系逐漸移入，仍為多雲時晴、山區偶有零星少量飄雨的機率。各地氣溫略降，白天舒適、早晚涼。下週三(11日)季風減弱，氣漸升。下週四至週六(12至14日)，大氣增暖、水氣多，各地大多晴朗，為「暖陽如春」易起霧的型態。

吳德榮提及，最新模式顯示，模擬第9天(15日)鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降。第10天(16日)起受強冷空氣影響。但會有多強？能持續幾天？則已超過「數值預報模式」的「理論極限」。無需「言之過早」，循序觀察吧！