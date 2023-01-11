今年過年連假長達10天，氣象局指出，過年前受大陸冷氣團影響，周日至下周五小年夜北部、東北部偏冷，北部、東半部有局部短暫雨，氣象專家賈新興指出，除夕到初三看起來沒有較強的冷空氣，初步資料顯示過年期間偏東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。

賈新興上午在臉書指出，除夕至初三（21至24日）看起來沒有較強的冷空氣，初步資料顯示，農曆年期間偏東北季風影響，北部、東北部偏涼，迎風面北部、東半部地區有局部雨，其他地區天氣穩定，但後期預報不確定性高，須留意最新預報資訊。

賈新興指出，除夕至初三（21日至24日）看起來是沒有較強的冷空氣，(翻攝自賈新興YouTube)

近日天氣部分，賈新興表示，明天（12日）花東有零星短暫雨，周五（13日）恆春半島零星短暫雨。周六（14日）水氣漸增多，台中至雲林及東半部有局部短暫雨，周日至下周一（15至16日）大陸冷氣團影響，預估台北氣象站最低溫出現在下周一清晨或深夜，下探12.5至13.5度，苗栗以北沿海及空曠區域更冷，最低溫約9至10度。

降雨部分，賈新興指出，周日彰化以北有局部短暫雨，下周一桃園以北及宜花有局部短暫雨。氣象局也預測下周一、二北部及東北部天氣偏冷，以及水氣轉乾較慢，水氣和溫度配合下，北部高山有零星降雪機率。下周三至小年夜（18日至20日）大陸冷氣團持續影響，氣溫仍偏低，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。