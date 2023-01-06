高雄市社會局持續提供貼切的服務，營造願生、樂養及安老的宜居城市。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

根據天下雜誌最新調查，高雄社福力為六都第一，社會福利績效考核2022年度評比全國第一，高雄市社會局為在新的一年提供民眾更優質的服務，將在現有服務基礎上，增設多元托育資源、早期療育服務、擴大孕產婦照顧、佈建新住民服務網絡、佈建身心障礙者服務及深化對高齡照顧等，提供最貼近民眾需求的服務。

高市府宣示快速增加公共托育據點，市長陳其邁上任至今已新增26處據點，更在2022年12月23日同時完成布建13處公托的創舉，公托據點布建已達倍增，希望透過廣設公共托育機構的積極作為，減輕年輕父母照顧壓力。

市府持續提升多元托育量能，今年再獲前瞻計畫補助將在鳳山等6區建置6處社區托育家園，也優先於六龜、甲仙等6區籌劃增設臨托據點，把囝仔「顧厚好」、育兒家庭的需要「攥便便」，一路陪伴育兒家庭「放心生、安心托、市府厚恁靠」！

另為支持育有0至未滿7歲幼兒的家庭，能有專屬適齡的幼兒遊戲空間，高市自2022年起運用閒置公共空間，陸續在19個行政區籌設成立22處育兒資源中心，提供親子共學共玩的好所在。

高市府持續提升多元托育量能，未來4年將積極尋覓合適場地，並參考兒童人口數及資源配置情形佈建，預計於8個行政區再新設8處育兒資源中心，達全市區域布建率70％，讓照顧者得到近便、社區化的育兒服務資源。

此外，高雄市也積極推動早期療育，目前共設置24處早療中心與社區據點，另有22處行動據點，兒童發展社區療育據點數量為全國第一。

另外，社會局也擴大孕產婦照顧與佈建新住民服務網絡及佈建身障社區式據點、聽力評估巡迴車服務、提升銀髮族居住及生活品質。

高雄市社會局表示，去年年11月底65歲以上老人已有49萬7742人，佔全市比例為18.26％，參酌國家發展委員會年輪組成法推估可能於2025年達20％以上，進入超高齡城市，為提升銀髮族居住及生活品質，積極佈建社區照顧關懷據點，讓服務更為近便，目前已布建505處。

高雄市將持續跨局處共同佈建，讓更多長輩參與據點服務，以達在地初級預防照顧及延緩老化，未來4年要再增設150處，並以涵蓋率未達40％或區內有老年人口17％以上里別為優先佈建目標。另為讓獨老或雙老長輩有安全無障礙之居住環境，高市特別運用社宅設置銀髮家園，目前已有左營及前金2處，可收住44位長輩。除提供居住空間外，並協助長輩日常生活管理、社會福利資源媒合及促進長輩參與社區活動等，未來仍持續爭取興建或規劃中社會住宅部分戶數設置銀髮家園，未來4年目標為增設2處銀髮家園，提供更多長輩租住。

高雄市社會局長謝琍琍表示，社會局持續精進創新社會福利，未來仍將秉持專業及熱忱的服務態度，積極回應市民需求，提供貼切的服務，營造願生、樂養及安老的宜居城市。