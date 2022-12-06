「福兔迎祥年菜組」8道年菜，可品嚐到經典商品「靈芝首烏雞湯」。(雙月食品社提供)

「雙月愛恨椒芝麵」，不用5分鐘即可輕鬆享用美味餐點，是品牌熱銷夯品。(雙月食品社提供)

明年農曆年來得早，年菜大戰開打，2018至2022年連續榮獲米其林必比登推薦的「雙月食品社」，推出限量冷凍年菜「福兔迎祥年菜組」，12／28前完成訂購，可享蟬聯米其林8折感恩優惠價3480元；業者還祭出感恩回饋雙重送，有機會抽中IPhone14、9999黃金、現金等獎項。

連續5年榮獲米其林必比登推薦的「雙月」，以美味、健康養生、高CP值等特色擄獲不少民眾的心，一直以來都是人氣紅不讓的名店，品牌以好食材呈現好味道，不做多餘的加工，兼顧美味和健康，擁有一票鐵粉支持。業者今年推出限量冷凍年菜饗宴，搶攻圍爐商機，民眾在家簡單加熱即可享用澎派的米其林盛宴。

「福兔迎祥年菜組」由「雙月」阿嬤精心搭配8款菜色，包含品牌經典「靈芝首烏雞湯」，以上等靈芝、白首烏、特選台灣在地土雞，精燉湯頭8小時，溫潤滋補，暖心暖身；還有預購到缺貨的「愛恨椒芝麵」，使用上等芝麻佐微辣椒麻，味道層次豐富，猶如濃郁微辣版的長壽麵；年菜餐桌不可少的海鮮「一品雕蝦財進寶」，嚴選古早釀造花雕酒，使用獨家浸泡工法，鎖住蝦子的鮮味，加上花雕酒迷人香氣和淡淡藥膳香，滋味清爽迷人。其他菜色還包括用紅麴提味的「紅麴蹄膀開富貴」、「櫻花米糕福東海」、「香燻鴨胸步高升」、「紹興醉腿飛騰達」、「麻油松阪壽無疆」，年菜組適合6到8人分享，原價4380元，感恩價3480元，優惠900元。

年關將近，業者順勢推出感恩雙重送回饋支持者，12／28前完成訂購「福兔迎祥年菜組」，有機會抽中好禮，頭等獎送IPhone14一支，二獎9999純金金元寶一顆，三獎為福兔大紅包6000元1名，預計明年1／12直播抽出幸運兒。沒抽中也沒關係，業者表示人人有獎，只要是12／28前訂購年菜的民眾，可獲贈餐點百元折價券一張，過完年憑折價券，到門市消費即可折抵。