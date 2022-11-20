警方就是購買香噴噴的「酥炸大雞腿」餵狗，成功進屋逮捕陳嫌。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警方當場查獲販毒及買毒等犯嫌，並查獲1批贓證物。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方查緝某販毒集團，發現陳姓藥頭1處「毒品發貨中心」，門口前飼養3隻土狗當護衛，警方日前收網持搜索票，準備抓人，但一靠近民宅3隻狗立即警戒，幹員擔心狗吠聲引起毒販注意而脫逃，靈機一動，去買了「酥炸大雞腿」成了誘犬支援品，果真引狗離去，警方攻堅逮捕陳男，檢警訊後依毒品罪嫌起訴。

台中市刑大偵五隊長朱政憲指出，當警方執行搜索前勤教時，將現場土狗列入注意、須排除事項，為避免犬隻看到陌生員警，而一起吠叫、阻擾，甚至攻擊員警，員警還討論一下到底要丟給牠們肉包還是雞排，才能快速遏止犬隻的兇性，最後決定買香噴噴的3支「酥炸大雞腿」餵狗，成功進屋逮捕陳嫌。

朱政憲表示，陳姓藥頭住家每日出入份子複雜暫，疑似進行毒品交易，檢警持搜索票於現場埋伏，趁毒品交易時出示證件，表明身分實施搜索，當場查獲販毒及買毒等犯嫌，計查扣安非他命10包（毛重計45.04公克）、吸食器1組、手機1支、1萬8000元現金、電子磅秤2台等犯案證物。

「24小時毒品發貨中心」陳姓藥頭服務好，買家若有需求，便聯繫陳姓藥頭，駕車到府購毒，不管甚麼時間點都可以交貨，有日間來的，也有夜間來買毒的，陳為求安全及提高警覺，門口放養3隻米克斯土狗在門口「站衛兵」警方指出，經蒐證發現，販毒藥頭簡直在家開起「毒品發貨中心」，有求必應。

台中市政府警察局呼籲：民眾如果發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，若提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金，警民合作，使讓台中市成為更宜居的無毒城市。

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