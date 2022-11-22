21世紀「香草烤雞」現有79折促銷，優惠價348元。（21世紀提供）

繼光香香雞限時8天買大份香香炸雞就送中份。（繼光香香雞提供）

拿坡里「超級戰斧雞腿」比臉還大，12月5日前享2隻77折、4隻69折。（拿坡里提供）

24日感恩節將至，讓人立刻聯想到吃雞，速食業者出奇招將與雞肉有關的餐點全搭上優惠做噱頭，包含比臉大的「超級戰斧雞腿」下殺69折、香草烤雞現省近百元，週末聚餐享用巨量餐點也能省荷包，買氣有望順勢上漲1至2成。

麥當勞除了早餐時段新推出「蕈菇起司嫩蛋焙果堡」，以焙果夾滑嫩炒蛋、番茄和起司打造多層次口感，還有雞塊套餐供選擇，讓早餐飽足感升級；此外，用歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼「Y2022」，也有6塊麥克雞塊或酥嫩雞翅買一送一優惠，活動到12月20日止。

21世紀則在30日前推出「21香草烤雞」21％OFF促銷，巧妙以折扣數呼應品牌，原價440元直接省下92元，使用外送平台同享折扣，號稱烤雞多汁不柴，網友也點評是品牌明星商品當之無愧。繼光香香雞在24日至27日以及12月1日至12月4日兩時段推「買大份香香炸雞送中份香香炸雞兌換券」，強調炸雞是以數十種辛香料醃漬，外酥內彈牙、香氣獨特。

拿坡里炸雞專賣店將戰斧雞腿升級，推出重量增加51％的「超級戰斧雞腿」，外觀比臉大之外，咬下可感受酥脆外皮以及多汁內裡，12月5日前2隻77折只要229元、4隻69折411元，季節商品售完為止。