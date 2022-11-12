簡姓男子在南陽路違規停車，拒絕警方盤查，枉顧2警安危竟開車逃逸。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

林姓巡佐手臂、腳多處擦傷，另一名廖姓警員右手尺骨閉鎖性骨折。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投派出所林姓巡佐與廖姓警員11日傍晚5時許執行巡邏勤務，在南陽路發現簡姓男子駕駛的銀色轎車違規停車佔據路中央，要求對方移車並下車受檢，未料簡男突然踩油門企圖逃逸，2警懸在車門邊遭拖行約50公尺，該車沿途擦撞6輛機車、6輛汽車，最後將2警甩落地，並撞上停放路邊車輛才遭制服。

警方調查，拒絕盤查的簡姓男子為列管的毒品人口，因為身上攜帶疑似海洛因毒品等違禁品，心虛發動車輛逃逸，過程中2名警員英勇壓制受傷，造成林姓巡佐手腳多處擦挫傷，廖姓警員右手尺骨閉鎖性骨折，所幸無生命危險。

監視器畫面顯示，簡嫌車輛違規停放南陽路中央，當時車門已打開，卻拒絕盤查，廖警抓著方向盤，而林姓巡佐抓著車門，罔顧2警安危踩油門逃逸，當時路上有很多買便當、買菜人潮，該車沿路撞到6輛機車、6輛汽車，懸掛車門旁巡佐被甩落在地，最後嫌犯撞上停在路邊車輛，才被趕抵支援警力制伏。

警方在簡嫌車上起出白色粉末，疑似海洛因毒品等違禁品，全案依妨害公務、公共危險罪嫌，及違反《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送偵辦。

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