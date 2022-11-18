新北市警方接連破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，新店分局17日凌晨分別到土城、新店區攻堅，緝獲4名詐團成員，成功營救1名受高薪求職話術誘騙而遭囚禁的被害人，但主嫌已聞風逃逸。警訊後全案依妨害自由、毒品等罪嫌送辦，並持續追緝主嫌到案。台北地檢署調查後，認為負責押人的陳男及張男涉妨害自由、毒品等罪，且另有共犯在逃，凌晨向法院聲請羈押禁見。

據了解，53歲陸姓男子誤信高薪求職話術，16日到土城面試即遭詐團控制行動，當晚10時許詐團成員欲將他轉移到新店北宜路囚禁，抵達時陸男藉口買藥，趁機向藥局櫃台吐露「我被控制行動，請幫忙報警」，詐團成員起疑，將陸男帶回土城。警方接獲藥局報案後隨即啟動偵查，循線至土城區學士路某大樓查緝。

警方至土城攻堅時，主嫌已先一步脫逃，並指示成員將陸男轉移到新店中央路商旅，警方僅在現場逮獲26歲蘇姓女子。陸男被帶到新店商旅囚禁後，暗中用手機傳訊息告知家人並發送定位，警方據報透過定位順利救出陸男，逮捕負責看管的20歲陳姓、21歲張姓男子，查扣折疊刀、K他命、毒咖啡包等證物，另警方從被害人陸男身上搜出2包海洛因。

警方擴大追查，循線至北宜路二段某汽車旅館查訪，再逮捕從被害人轉為詐團成員的48歲許男。警訊後依妨害自由、毒品罪嫌將4嫌送辦，被害人陸男也依毒品罪嫌送辦。

詐騙集團刊登假求職廣告，標榜工作自由、輕鬆賺、待遇高等吸引民眾上鉤，再蒐購或誘騙求職者的銀行帳戶，甚至發生囚禁、凌虐的「台版柬埔寨」案件層出不窮。

刑事局提醒民眾當心，假求職詐騙會要求民眾面試、交出銀行帳戶，再帶往銀行設定網銀約定轉帳功能，並以等候面試結果為由，將民眾限制在旅館或租屋處，等到帳戶遭警示才放人。

警方表示，求職要特別留意徵才公司資訊，查證公司是否合法立案，面試前告知親友或陪同前往，切勿輕易繳交、出借或出售身分證件、帳戶等，不繳交不合理、不明費用，不隨意簽署文件契約。