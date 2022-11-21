據大陸國防部網站，中國國務委員兼國防部長魏鳳和20日在柬埔寨金邊與柬埔寨首相洪森進行會見。

洪森祝賀中共二十大成功召開和中國國家主席習近平連任中共中央總書記。他說，中國10年來所取得的成就，具有劃時代的歷史意義。中國是具有強大影響力的世界大國，崛起的勢頭不可阻擋。

洪森表示，柬在擔任東協輪值主席國期間，東協和中國的關係達到歷史最好水準，柬積極推動簽署南海行為準則，希望與中方共同維護南海和平安寧。感謝中國軍隊向柬軍隊建設提供大力支持援助，希望兩軍繼續加強各領域的合作。

魏鳳和介紹了中共二十大有關情況和重要成果。他說，中柬是傳統友好的鄰邦、情同手足的兄弟。在習近平和洪森的引領下，中柬命運共同體建設不斷邁上新台階，雙邊關係歷久彌新、歷久彌堅。

魏鳳和指出，近年來兩軍克服疫情影響，在高層交往、機制建設、聯演聯訓、人才培養等領域開展務實合作。希望兩軍繼續深化拓展交流合作，為中柬全面戰略合作伙伴關係發展做出更大貢獻，共同維護地區和平穩定。

魏鳳和還與柬埔寨副首相兼國防大臣迪班舉行會談，並會見王家軍副總司令兼陸軍司令洪瑪奈。