大陸《環球時報》25日報導，11月14日至19日，中國國家主席習近平開啟備受矚目的東南亞之行。6天5夜出席30多場活動，成為新冠疫情以來，中國在多邊場合開展的最密集元首外交。在此引領下，中國軍事外交密集開展，高層互訪，交流互動等形式多樣。中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，軍事外交的開展是在元首外交把舵定向指引下，取得的重要成果。會使某些域外國家一邊拉攏東協，一邊與中國搞戰略競爭，分裂亞太地區的企圖難以實現。

報導稱，在第九屆東協防長擴大會期間，預料將在明年三月大陸政府換屆後卸任的中國國務委員兼國防部長魏鳳和，與美國防長奧斯汀會晤90分鐘，魏鳳和強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。」《華爾街日報》報導稱，這是兩國關係解凍的最新跡象，雙方在聲明中都強調保持溝通管道的重要性，特別是在世界面臨一系列危機之時。

李海東稱，中美防長會晤是雙方關係止跌回穩的重要構成部分，「對於中美而言，當前最重要的是風險管控，有些問題在短時間內無法解決，就必須進行管控，管控就需要交流。」

報導稱，魏鳳和18日在西安分別會見新加坡和印尼國防部長黃永宏、普拉博沃。20日至24日訪問柬埔寨在第9屆東協防長擴大會20日拜會柬埔寨首相洪森、與柬副首相兼國防大臣迪班會談，並會見柬王家軍副總司令兼陸軍司令洪瑪奈。

此外，在東協防長擴大會期間，魏鳳和分別會見越南、寮國、澳洲、紐西蘭、韓國等國國防部長和俄羅斯國防部副部長，就加強軍隊合作以及共同關心的問題交換意見。

李海東表示，加強軍事合作有助於中國與東協國家間形成更緊密的安全紐帶和更具融合性的安全共同體意識，促進該地區和平、穩定和繁榮。「中國-東協軍事合作格局的成功構建和良性發展態勢，對其他地區有標竿性作用，這也會使某些域外國家（美國）一邊拉攏東協國家，一邊與中國搞戰略競爭，分裂亞太地區的企圖難以實現。」