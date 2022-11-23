員警也不落人後，挽起袖子捐出熱血。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

中華民國亞太急難關懷救助協會與國際獅子會300A2區南京獅子會，聯合在內湖大潤發二館辦理「熱血沸騰，捐血活動」，吸引600多名民眾共襄盛舉。內湖分局員警除不落人後挽袖捐熱血外，也在場向捐血民眾宣導防詐騙及交通安全，以提升民眾的社會安全意識。

警方表示，近期詐騙集團利用疫情期間求職困難、社會新鮮人無社會經驗等，以假求職騙取存摺、提款卡作為詐騙人頭帳戶，並囚禁求職民眾、威脅配合詐騙行為；另分析交通相關事故資料顯示，近期肇事原因中「車輛搶越行人穿越道」、「行人不依號誌指示」及「未依規定行走行人穿越道」等，為目前行人發生交通事故的主要原因。

內湖分局提醒，對於標榜高薪、工作輕鬆、免工作經驗等明顯違反常理的高收益、免門檻的徵才廣告，要特別提高警覺，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線，即時查證；另駕駛汽、機車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，均應禮讓行人優先通行，且行人應走行人穿越道、勿任意穿越馬路，並遵守交通號誌，以防止交通事故發生。