新竹縣婦女防火宣導總隊竹東分隊分隊長林原香，投入婦宣行列23年，當成第二個家認真經營，縱使出勤曾被狗咬傷也澆不息她服務社會的熱誠，榮獲今年內政部消防署全國防火宣導志工菁英的肯定。

縣長楊文科表示，林原香數十年如一日站在第一線做好防火宣導，讓鄉親居家安全沒煩惱，獲得全國獎肯定是實至名歸，是竹縣之光！

林原香經商有成，家庭幸福，離開職場後不甘只留在家享清福，投入志工回饋社，23年加入婦宣，不管大小勤務、艷陽、雨天還是寒流，她出勤時總是一馬當先。

林原香從小組長、小隊長一路做到分隊長，隊員們在她號召下也熱情參與，深入家戶、社區、幼兒園、國中小、養護中心做各種活動宣導防火、防災的正確觀念。

除了婦宣志工，林原香也在台大竹東分院擔任志工，她回憶初任婦宣到家戶訪視時，常被誤認為詐騙集團或推銷人員，被拒於門外，經過多年的耕耘才改變。

擔任婦宣多年，欣慰在姊妹們犧牲奉獻宣導下，將住宅內容易發生火警的幾種原因、改善方法、避難逃生及災害應變之道等落實宣傳，有效降低火災發生率，讓她覺得十分有意義。

消防局長孫福佑表示，新竹縣111年度還有多位志工榮獲消防署頒發績優人員表揚，救護志工菁英有光明救護分隊長林惠玲和小隊長曾家慶。消總隊簡瑞錦副總隊長；竹東義消分隊陳瑞麟分隊長，榮獲40年資深義消人員。