竹北市國產雜糧有夠讚活動，小朋友用黑豆DIY做豆漿。（羅浚濱攝）

竹北市西區是生產稻米蔬菜雜量的農業區，11月和12月農作物以雜糧為主，竹北市農會4日舉辦「國產雜糧有夠讚嘉年華會」，以寓教於樂方式，讓民眾了解雜糧種類、生產模式與營養價值，食用國產雜糧真正有夠讚！

竹北市農會總幹事馮濬傑表示，稻米是民眾不可或缺的日常主食，竹北市除生產稻米外，「黑豆」和「蕃薯」等雜糧作物，也是能代表竹北在地的特色農作物，黑豆提供新竹縣營養午餐，農會也研發相關產品，在農民直銷站銷售。

農會推廣部主任黃正鐘介紹「黃仁黑豆」有獨特風味，磨成豆漿食用口感美味，營養價值高，平時放在電鍋蒸煮米飯，也可以簡單食用，研發的「黑豆拌麵」有原味和辣味2種口味，是結合在地黑豆豆香製成的麵條，麵Q超滑順。

以在地蕃薯研發的「黃金地瓜粉」富含胡蘿蔔素，可以直接加水加燕麥片或加優酪很好吃，「黃金地瓜麵」不添加防腐劑和色素，口感香Q，有地瓜的原色，可以放心食用。

農會以當紅話題「健康取向的雜糧食材」發想，辦理「國產雜糧有夠讚嘉年華會」，提供300份雜糧體驗材料，由家政班做豆腐教學、豆花教學、雜糧飯糰教學、雜糧蒟蒻棒教學、黑豆寶寶黏土美學等各項雜糧美食教學，讓參與親子DIY體驗製作，品嘗到健康取向的雜糧甜點，小朋友做好豆漿直呼「真好喝！」

農會同時搜羅10餘家本地農漁會農特產品做「新竹縣各地農產市集特賣會」，讓民眾不用東奔西跑，山珍海味一站購足，並有現場摸彩及限時特賣優惠促銷活動，讓參與民眾搶便宜。

活動並穿插魔術秀、調酒秀、特技等各式演出，邀請lollipop hoop、大球雜技等多個表演團體來與民眾同樂，吸引大小朋友不同的感官享受，讓採用嘉年華活潑形式舉辦的國產雜糧有夠讚活動，處處有趣味亮點，也極富教育意義。