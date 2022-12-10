台中市大肚區瑞井里里長洪忠祿感謝東海大學活化社區，頒贈獎品給東海大學勞教長卓逸民。（東海大學提供／潘虹恩台中傳真）

活動中也展出的經典老相片，呈現過去的建物、地景、服裝、生活、習俗，，讓民眾更深入的了解。（東海大學提供／潘虹恩台中傳真）

東海大學「大肚山地方教育創生」社會責任實踐（USR）計畫，10日在台中大肚區瑞井社區舉辦「大肚山社區嘉年華」，透過社區走讀、多元體驗活動和經典老相片，連結、活化在地住民和社區；計畫主持人卓逸民說，盼以大學作平台，結合公部門、國中小、產業界打造大肚山成為更快樂幸福的地方。

東海大學「大肚山地方教育創生」計畫主持人卓逸民指出，60年前社會系老師曾說「一個大學如果不為周邊服務，就失去了存在的價值」，當時老師看見社區的需要是物質面，捐出退休金帶領學生到社區鋪設自來水管，進行環境的清潔計畫。60年後的今天，社區在物質上達到一定水準，但教育方面仍然需要東海大學的投入，因此一直延續關心大肚山地區。

卓逸民說，團隊以「教育」地方創生計畫執行，因為他們相信振興大肚山，是從教育開始，於是和地區國、中小合作，在課程上，讓學生更了解這片土地、更愛這片土地。今年也開始與社區達人合作，希望藉由他們在嘉年華中展現成果，讓社區孩子知道有很多的達人利用社區的資源做出好成績，也帶給孩子更多對未來的想像。

東海大學實踐社會責任，深耕大肚山周邊社區至今5年。「大肚山地方教育創生」USR計畫團隊10日上午大肚區瑞井社區舉辦「大肚山社區嘉年華」活動，邀集38個攤位在充滿土角厝與紅磚屋的瑞井巷弄裡設攤。活動中也展出的經典老相片，呈現過去的建物、地景、服裝、生活、習俗，更結合則由龍峰國小與瑞峰國小教務主任陳銘城、蘇黃錫擔任導覽員進行社區走讀，相當有趣。

卓逸民也指出，瑞井里遺留許多大肚山早期的生活方式，有就地取材興建且保存完整的土角厝，還有代表「瑞井三寶」的緬梔樹、古井步道和軍中媽的傳奇故事，在嘉年華中都會一一呈現，讓民眾更深入的了解。