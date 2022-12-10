金鐘獎主持人廖科溢日前宣布梅開二度後，不少女性接二連三湧出，甚至懷疑廖科溢與她們交往時間重疊，對此，廖科溢二度發表聲明，除了承認在第一段婚姻曾出軌，更強調自己有段時間身不由己，「生活就這麼拖著被箝制著」，引來眼科醫生黃宥嘉嗆聲，虧他：「抽血驗一下睪固酮數值，如果太高我就相信你不能控制」。

廖科溢近日再度發文，澄清這段時間的爆料有部分是不實謠言，保留法律追訴權，他承認上段婚姻的失敗是因為自己沒有好好經營，加上跟前妻聚少離多外遇，又因為有把柄在外遇對象上，因此遭遇逼迫離婚與情緒勒索，並表示：「但這幾年其實早已過著『不得不』而被控制著的人生，再加上拖延沒斷乾淨沒處理得宜。生活就這麼拖著被箝制著，工作也被箝制著，不時面對的是辦公室裡各種歇斯底里及威脅的狀況」。

黃宥嘉發文。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

見此，醫師黃宥嘉在臉書分享相關報導，喊話要廖科溢抽血驗一下睪固酮數值，若報告結果太高，她就相信他真的是無法控制，接著標註泌尿外科醫生帳號，改問該位醫師平時是怎麼控制，黃宥嘉更說，從廖科溢的聲明看來似乎覺得一切都是「不得不」，似乎不太認為錯在自己身上。

黃宥嘉笑說要頒給廖科溢兩座獎（13:24起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

而黃宥嘉日前在《新聞挖挖哇》更是火力全開，諷刺說應該頒給廖科溢兩座獎項「金驢獎」、「金鳳獎」，前者是讚揚他懂得騎驢找馬，後者則稱他是「思想很周全的鳳凰男」，而黃宥嘉認為，廖科溢再婚後的另一半也不是省油的燈，回憶秦綾謙先前捲入緋聞，最後靠法律扳倒了前夫家，兩人算是天作之合，「她（秦綾謙）其實並不怎麼擔心這個廖科溢，我是覺得廖科溢眼睛要睜大一點，不要惹到她才對」。