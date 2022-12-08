東勢區農會規畫山城多樣性農業推廣教育課程，8日舉行成果展。（台中市府農業局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢區農會規畫山城地區多樣性農業推廣教育課程，「梨饗東勢．樂活柿桔」8日舉行成果展，除帶來客家歌謠戲曲、中阮胡琴表演外，也結合農特產品展售會及幸褔農村、青農輔導、四健、家政、產業文化、竹編及樂齡學習等成果展示，活動相當多元且熱鬧。

山城農業推廣學習中心整合和平區、東勢區、石岡區、新社區等山城資源，提供日語、律動、客語、竹編、花藝、歌唱等各式課程，吸引許多在地鄉親報名參加。

「共梨饗東勢．樂活柿桔」成果展今在客家樂活園區登場，市議員當選人吳振嘉、農業局長蔡精強、東勢區長翁培真、台中市農會理事長劉正銘，和平區農會常務監事張欽兆、總幹事李順冬，東勢區農會理事長劉進業、常務監事賴裕銘、總幹事田士欣均共襄盛舉。

農業局長蔡精強表示，東勢區主要作物有柑桔、高接梨、甜柿等，東勢農會除積極輔導產銷班經營管理外，更推廣研習班，以在地花果等素材為主，搭配客家文化特色，輔導學員學習天然染色技巧、地方特色料理、花藝設計美學運用，培養農村婦女第二專長。

今日成果展邀請當地樂齡班成員表演，除帶來客家歌謠戲曲、中阮胡琴演出外，也結合農特產品展售會及幸褔農村、青農輔導、四健、家政、產業文化、竹編及樂齡學習等成果展示，現場來賓共同見證，與大家一起共享農村的美好。