天主教會新竹教區每年固定結合縣內各宗教團體，耶誕節前夕在新竹縣府前廣場舉辦點燈祈福活動。（邱立雅攝）

財團法人天主教會新竹教區每年耶誕節前夕，固定結合縣內各宗教團體在新竹縣府前廣場舉辦「LIGHT-愛相連2022年新竹縣耶誕點燈」祈福活動，規畫聖誕市集、表演秀、摸獎等系列活動，10日由副縣長陳見賢攜手天主教新竹教區主教李克勉及各宗教團體代表，一同點亮縣府廣場前的聖誕樹，為鄉親祈福。

在倒數聲中，矗立在縣府廣場前的14米高耶誕樹正式點亮，現場民眾舉著手機燈光，邊搖晃邊唱起詩歌，更用手機拍照，留下值得紀念的一刻。

受邀見證點燈儀式的陳見賢致詞時表示，12月是個感恩喜氣的月份，耶誕點燈活動已舉辦10幾年了，他也想分享他對愛的見解，他認為愛是無私無我的奉獻，有關心、才有愛，時時刻刻關心周遭人事物，就能感覺到愛。仁慈醫院院長張達人也在致詞時指出，愛就是建立關係，因為愛彼此相連。

民政處表示，本次參與單位也包含保星慈明宮、財團法人基督教會新竹靈糧堂、佛光山法寶寺、社團法人新竹縣道教會、湖口三元宮、財團法人福智佛教基金會新竹分苑、基督教長老教會竹北教會、基督教竹北同工聯禱會、峨眉基督教會及台灣國際號角事工協會、彌勒大道總會等。

此次新竹天主教區結合縣內各宗教團體，在縣府前廣場共同攜手合辦點燈祈福活動，讓民眾感受到平安夜帶來的平安與喜悅，展現新竹縣完善之社會關懷及安定民心的宗教氛圍。點亮的耶誕樹預計展到明年元旦，歡迎鄉親來縣府廣場打卡拍照，享受耶誕節的歡樂氛圍與祝福。