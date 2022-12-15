新竹縣峨眉村姜姓村長候選人在選舉前為求勝選，於選前之夜，透過姜姓樁腳對選民以每票3000元的對價現金買票，查賄團隊於選後接獲情資，經蒐集相當證據，於14日通知涉案者16人到案，部分收賄者繳回所受賄款。檢察官訊問後，認為候選人及姜姓樁腳2人罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押，法院於15日凌晨諭知候選人、姜姓樁腳分別交保10萬元、1萬元併限制住居。

選舉已落幕，新竹查賄團隊仍查賄不歇。新竹地檢署檢察官吳柏萱14日指揮新竹縣刑事警察大隊、竹東分局、新竹縣調查站、新竹縣專勤隊，針對新竹縣峨眉鄉某姜姓村長候選人及樁腳、選民涉嫌現金買票案進行查證，總計通知涉案者共16人到案。

初步釐清，該名姜姓候選人為求勝選，於選前之夜，透過姜姓樁腳，針對有投票權者，以每票新台幣3000元的對價現金買票，查賄團隊於選後獲悉上情後，經蒐集相當證據，於14日通知涉案者16人到案，部分收賄者繳回所受賄款。

檢察官訊問後，認為候選人及姜姓樁腳2人同涉公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票交付賄賂罪嫌重大，向新竹地方法院聲請羈押，法院於15日凌晨諭知候選人、姜姓樁腳分別交保10萬元、1萬元併限制住居。

新竹地檢署將秉持賄選者不得享有當選結果的普世價值，就符合選罷法要件者，主動提起當選無效之訴。另針對即將到來的正副議長、鄉鎮（市）民代表會正副主席選舉，新竹地檢署同樣堅守相同的態度積極偵辦，確保實現公平選舉、杜絕不法核心目標。