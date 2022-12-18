反對縣府在湖口鄉興建新竹縣立生命紀念園區的自救會，17日動員300多人到縣府前廣場以抬棺和撒冥紙方式抗議，以「堅決拒設第2座火葬場」、「要公園不要墓園」等布條及口號表達反對立場，並未提出書面陳情書，強調在場民眾就是陳情書。

民政處長賴江海在民眾抗議結束說，民眾提出的訴求縣府都聽到了，未來會繼續多方和鄉親溝通，面對面座談說明清楚，讓大家了解縣府的想法，只要民眾有需求，縣府就會傾聽。

自救會以大型卡車當做講台，懸掛「拒絕湖口成為殯葬鄉」、「拒絕再興建火葬場 新竹縣殯葬設施已足夠！」「反對花費30億嫌惡設施」等布條，或頭綁抗議布條，表達反對縣府蓋縣立生命紀念園區的立場。

自救會志工和民眾在台上陳述反對意見，主要是認新竹縣殯葬設施量能足夠，湖口已有長生天生命園區，縣府不需要再蓋縣立生命紀園區，台下有幾位情緒激動民眾高喊「叫縣長楊文科出來！」「民政處長賴江海出來！」

幾位到場聲援的民代表達反對縣府蓋生命紀念園區，新豐鄉縣議員何智達則強調，在議會開議時會要求縣府召開說明會。因自救會未提出書面陳情書，在縣府門口等待的賴江海，就未出面向抗議民眾說明。

賴江海表示，新竹縣就是因為殯葬設施不足，才需要蓋縣立生命紀念園區，後續會召開座談會提出詳細具體的數據，向民眾說明。

賴江海進一步說，新竹縣長期缺乏縣立生命園區，公立殯葬設施、納骨塔位不足，私立又非人人能負擔，導致許多鄉親到外縣市辦後事，收費較高且來回奔波不便。

賴江海指出，縣府考量全體縣民未來需求，規畫興建縣立生命紀念園區，提供平價、便利又兼具公益的完整服務，讓亡者都能在園區有尊嚴地走完最後一哩路。