桃園警分局22日深夜接獲報案，桃園區某社區出入複雜，請員警訪查。警方發現有人疑似被帶進屋內未再出現，疑似遭到限制人身自由。警方前往查緝，發現1人遭到囚禁，立即逮捕王姓男子詐騙集團等5人，並依妨害自由、詐欺罪嫌送辦
桃園警察分局青溪所接獲報案，表示位於桃園區某社區大樓出入複雜，請員警派人訪查。青溪所長吳政哲立即率同仁前往該社區了解，並調閱相關監視器，疑似有人被帶進屋內後即未再出現，有可能被限制人身自由，研判應該詐騙集團據點。
吳政哲馬上召集優勢警力進行查緝，員警於該戶敲門均無回應，但屋內有輕微聲響，員警持續敲門並通知屋主告知情況，必要時將請鎖匠協助開門獲得屋主同意，屋內王姓男子開啟內門與員警對話，他稱在睡覺沒聽到有人敲門，並質疑警方擾民要提告。
巡佐邱正宗立即表示：｢你可以告我！但請配合開門，我們要確認屋內狀況。」王男遲疑一下後開門，員警隨發現有1人被控制，並將被害人帶出屋外詢問，確認其遭王男等4人控制拘禁，立即將5名嫌犯逮捕，現場並起獲其他被害人所有的金融卡、存簿等贓證物，全案依妨害自由、詐欺罪嫌移請偵辦。
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