台南43歲劉姓男子因2年前詐騙案，遭判處6年有期徒刑，他不滿判決上訴，半年前於開庭日落跑，遭到法院通緝。逃亡期間，劉男逃到高雄生活，日前下午騎車時，等紅燈期間一直偷瞄後方的巡邏員警，令員警起疑上前盤查，才發現他是通緝犯，劉男處心積慮、想盡辦法逃避查緝，卻反而敗給自己的眼神，遭員警逮捕解送歸案。

21日下午5許，三民二分局民族派出所員警巡邏行經大順二路與民族一路時，停等紅燈發現眼前的騎士不時回頭偷瞄、用後照鏡偷看員警的一舉一動，神情緊張的令員警起疑，於是上前將他盤查。

劉男見員警盤查，只好乖乖配合員警交付身分證，員警一查，發現他是今年7月22日遭到台南地院發布的詐欺通緝犯，劉男還裝一副非常驚訝的向警方稱，不知道遭法院通緝，頻頻向員警求饒，員警聽聞後直搖頭，依規定將他逮捕上銬，帶回派出所釐清。

到派出所時，劉男才向員警坦承，因2020年間，他在台南地區加入詐騙集團，並擔任車手以假檢警、假冒公務機關健保局方式騙取民眾面交上百餘萬元，遭台南警方查獲，後遭法院依詐欺罪判處六年有期徒刑，而劉男不服上訴，在半年前開庭時，私下逃到高雄生活，也因開庭未到，遭到法院通緝。

據了解，劉男為規避查緝，徹底與家人斷絕往來，不敢打電話回家，也辦新手機門號，讓家人也無法聯絡到他，在高雄四處遊走工地，靠打零工及租房子維生。員警聽聞後，告誡劉男不應一昧逃避司法，而是坦然面對，訊後解送台南地院歸案。