都市裡那些霓虹閃爍的招牌成為一座不夜城的繁華指標，購物中心、遊樂園、廣告刊版LED燈，精心設計的燈光令人目不轉睛，卻也眼花撩亂。一項發表在醫學期刊《糖尿病學》(Diabetologia)的萬人研究指出，關燈睡覺之外，還需注意夜晚室外的人造光(LAN)透過窗戶照射進屋內，恐影響人體生理時鐘並增加糖尿病風險。

受城市光害最大苦主不僅都市居民，影響遠則數百公里外的郊區住戶，儘管世界有超過8成人口暴露於夜間人造光中，直至今日學界才真正意識到這個問題。

該研究由上海交通大學 (Shanghai Jiao Tong University)所主導，科學家採樣中國大陸162地，近10萬人BMI值及空腹、餐後的血液樣本，按照人造光暴露值由低至高分5組，發現最高組的受試者患糖尿病風險達28%，意味著每42人中就有1人罹病；另一項發現是，生活在高夜間LAN區的人普遍收入、年齡以及BMI較高，相比低LAN地區的人，他們身體活動量較高。

劇烈接觸人造光會改變人體褪黑激素和皮質酮等荷爾蒙的分布，進而干擾生理時鐘，這些都與體內葡萄糖代謝有直接關聯；此外，另一項針對大夜班工作者的調查發現，生理時鐘異常在他們身上更顯著，罹患冠狀動脈心臟病的風險更高。

早前的研究表明，夜間的人造光與肥胖、代謝失調、胰島素分泌、糖尿病以及心血管疾病存在關聯。本次研究稱，超過900萬名18歲以上成年人罹患糖尿病的主因恐來自夜間人造光，數字將隨都市化程度而持續增加。

每當夜幕低垂，人體褪黑激素分泌漸增，幫助入睡，這段休息時間身體將徹底被更新，迎接隔一天到來。太陽升起時，與腦下垂體相連的下視丘開始激活皮質醇，促使糖分快速生成，這也是為甚麼剛起床的你感到精神百倍。糖尿病專家莫漢(V. Mohan)表示，「明亮燈光抑制褪黑激素，同時激活皮質醇讓我們有活力，間接產生胰島素阻抗(IR)，更容易出現低血糖、瘋狂進食的情況」。

總結，建議民眾盡量在白天完成工作，減少夜間暴露室內外的LAN，避免使用3C電子產品、電視等最刺激的藍光，若不得已必須晚間接觸光線，調整屏幕顏色至波長較長的橙色尤佳。

文章來源：New study reveals that exposure to outdoor artificial light at night is associated with an increased risk of diabetes
文章來源：Can LED night lights at malls and food courts raise your risk of diabetes?
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