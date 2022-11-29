都市裡那些霓虹閃爍的招牌成為一座不夜城的繁華指標，購物中心、遊樂園、廣告刊版LED燈，精心設計的燈光令人目不轉睛，卻也眼花撩亂。一項發表在醫學期刊《糖尿病學》(Diabetologia)的萬人研究指出，關燈睡覺之外，還需注意夜晚室外的人造光(LAN)透過窗戶照射進屋內，恐影響人體生理時鐘並增加糖尿病風險。

受城市光害最大苦主不僅都市居民，影響遠則數百公里外的郊區住戶，儘管世界有超過8成人口暴露於夜間人造光中，直至今日學界才真正意識到這個問題。

該研究由上海交通大學 (Shanghai Jiao Tong University)所主導，科學家採樣中國大陸162地，近10萬人BMI值及空腹、餐後的血液樣本，按照人造光暴露值由低至高分5組，發現最高組的受試者患糖尿病風險達28%，意味著每42人中就有1人罹病；另一項發現是，生活在高夜間LAN區的人普遍收入、年齡以及BMI較高，相比低LAN地區的人，他們身體活動量較高。

劇烈接觸人造光會改變人體褪黑激素和皮質酮等荷爾蒙的分布，進而干擾生理時鐘，這些都與體內葡萄糖代謝有直接關聯；此外，另一項針對大夜班工作者的調查發現，生理時鐘異常在他們身上更顯著，罹患冠狀動脈心臟病的風險更高。

早前的研究表明，夜間的人造光與肥胖、代謝失調、胰島素分泌、糖尿病以及心血管疾病存在關聯。本次研究稱，超過900萬名18歲以上成年人罹患糖尿病的主因恐來自夜間人造光，數字將隨都市化程度而持續增加。

每當夜幕低垂，人體褪黑激素分泌漸增，幫助入睡，這段休息時間身體將徹底被更新，迎接隔一天到來。太陽升起時，與腦下垂體相連的下視丘開始激活皮質醇，促使糖分快速生成，這也是為甚麼剛起床的你感到精神百倍。糖尿病專家莫漢(V. Mohan)表示，「明亮燈光抑制褪黑激素，同時激活皮質醇讓我們有活力，間接產生胰島素阻抗(IR)，更容易出現低血糖、瘋狂進食的情況」。

總結，建議民眾盡量在白天完成工作，減少夜間暴露室內外的LAN，避免使用3C電子產品、電視等最刺激的藍光，若不得已必須晚間接觸光線，調整屏幕顏色至波長較長的橙色尤佳。