許多民眾相當重視牙齒保健，會定期前往牙科檢查，但很多人卻不知道，口腔也能窺探身體警訊，牙醫師范綱信在臉書粉專發文指出，一旦出現不尋常的徵兆就要格外注意，像是口乾舌燥、刷牙流血等，很可能是糖尿病作怪；長輩口腔衛生習慣變差，也可能是認知能力下降的徵兆，千萬不可不慎。

范綱信表示，從事牙科多年，一眼就能看出口腔是否異常，並分享5種能從口腔看出的疾病徵兆。首先是糖尿病，許多人因為口腔問題就診後才發現患有糖尿病，因此當出現傷口遲遲無法癒合、口乾舌燥、刷牙流血、牙周病、多顆齲齒等，就要注意是否為糖尿病，及早就醫檢查，將血糖控制在正常範圍。

其次是失智症，范綱信指出，牙齒健康與失智症有高度關聯，當長輩口腔衛生習慣變差，可能是認知能力下降的徵兆，要格外注意，尤其是缺牙一定要補，避免失智症提早來臨。

第三是骨質疏鬆，這是一種全身性的骨骼疾病，隨著年紀增長，齒槽骨流失，牙齦也會隨之萎縮，使原本健康的牙齒變得搖晃、脫落，應盡早進行治療，才不會讓骨質繼續大量流失。

第四是牙齦缺乏血色，范綱信解釋，紅血球不足會使牙齦偏白，但單靠這點並無法診斷是否患有貧血，必須透過血液檢查才能知曉，如果有虛弱、頭暈、臉色蒼白、走路會喘等症狀，就有可能是貧血的徵兆。

最後是愛滋病，范綱信提到，愛滋病患者因免疫系統受損，比一般人更容易受病毒感染，且約莫有8成～9成的人皆患有鵝口瘡的症狀，在口腔內側、舌頭上出現白色潰瘍，導致喉嚨痛、進食困難，就醫後才發現是由愛滋病所引起的口腔問題。