屏東縣這周通報2例流感重症確診病例，分別為58歲及88歲女性，皆有高血壓、糖尿病等慢性病史，過去一年也未接種流感疫苗，因出現呼吸困難、發燒症狀就醫並通報，檢驗確認皆感染A型H3流感病毒，研判為流感併發重症。

屏縣衛生局說明，流感高風險群一旦感染流感病程演變相當快速，常見危險徵兆包括呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，如有出現前述症狀請務必儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

此外，衛生局也建議，接種疫苗為預防流感最有效的方法，公費流感疫苗11月1日已經開放50歲以上民眾皆可施打，另第一階段對象包括學齡前幼兒以及高風險慢性病人及孕婦等流感高風險群。

截至11月22日屏東縣接種約18萬2196劑，65歲以上長者接種率45.4％，幼兒接種率也僅41.7％，皆低於全國平均的49.6％及50.7％，因此，籲請符合公費條件者儘速完成接種，長照機構請及早安排住民接種流感疫苗，以提升保護力，維護長者及高風險族群健康。

依據疾管署監測資料顯示，近期國內社區流感病毒活動度上升，全國流感併發重症已有9例，包括屏東這2例，檢出以A型H3N2為主，另門急診類流感就診人次亦增加，國內流感社區感染將持續升。