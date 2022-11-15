今年全台47間牙醫診所共同進行了一項最新的缺牙認知調查，針對35歲以上成年民眾調查缺牙狀況與認知，結果發現有缺牙問題的民眾中有85％認為缺牙會導致吃東西時影響咀嚼，進而導致營養不良、體重減輕，另有75％民眾表示，缺牙會影響外觀樣貌與自信心，甚至社交生活，由此可見缺牙是相當需要正視的健康問題。

歐仕美牙醫診所院長康智為指出，長時間缺牙不但會影響相鄰牙齒導致傾斜，也可能會造成缺牙區的牙床萎縮，影響咀嚼的效率，時間久了便可能會導致營養不良。缺牙患者可能會傾向攝取不需多咀嚼的澱粉類軟質食物，而避免攝取需多咀嚼的肉類、蔬果等食物，導致礦物質、蛋白質、纖維素等營養來源不足造成營養不良，營養不良除了會影響精神狀態以外，還可能造成老年人肌少症，導致跌倒、住院與失能。除此之外，缺牙還可能影響說話發音和外貌，甚至有患者會因發音不標準與容貌變化而自信心低下，害怕社交進而影響心理健康。

立威口腔顎面外科牙醫診所院長林涵威表示，民眾常礙於就診耗時、治療時間冗長、恐懼等因素，選擇忽視牙齒問題，讓好處理的狀況變為棘手。過往全口缺牙常採用的治療方式包含全口活動假牙與全口傳統植牙，但全口活動假牙常有咬合不佳、黏著不牢的問題，而全口傳統植牙因植體數量多，有治療時間長與清潔不易等缺點。

目前已有All-on-4®全口速定®植牙技術，不同於傳統植牙，All-on-4®可以透過一次手術完成植牙與假牙，治療完成當天，就可完成臨時假牙的裝戴，不需經過多次手術與長期等候，就能快速解決缺牙問題。All-on-4®植牙技術成熟，經長期臨床研究認證，讓民眾減少回診次數與減少等待時間，提供缺牙民眾合適的治療方案。

林涵威分享，曾有位台商患者因長期在大陸經商，無法好好治療缺牙，只好繼續配戴咬合度不佳的假牙，導致吃東西時都會疼痛不舒服，無法正常飲食，所幸透過All-on-4®植牙技術，一天內就完成療程，取得咬合力，還能大口咬下缺牙以來都無法享受的香甜蘋果。

康智為也分享，診所患者林先生因車禍導致失去全口四分之三的牙齒，原本採以傳統牙橋式假牙治療，但反而造成好的牙齒蛀蝕動搖，再加上假牙不甚美觀，一直以來都不敢咧嘴笑，工作、自信都受到影響，再加上認為植牙手術費時傷神，直到幾乎全口牙齒都不能用才求診，後來透過All-on-4®植牙技術，讓林先生在一日內就重建全口假牙，不但未感受到想像中的疼痛，治療後也自信心大增，後來每次回診看到林先生自在說話與開心笑容，讓康醫師也覺得非常替他高興。

2022年缺牙認知調查結果也發現有高達91％缺牙民眾表示，因為害怕看牙醫或覺得缺一至兩顆不處理沒關係而不會立即就醫治療。

康智為強調，牙口好，營養吸收才會好，呼籲牙齒有狀況須及時處理，且定期檢查，才是最重要的口腔保健方法。林涵威院長提醒，選擇缺牙的治療方案時，除了要找專業的醫師諮詢評估之外，還要選擇有經長時間臨床試驗證實安全可信賴的治療方式。