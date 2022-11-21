日商21日示警，由於投資不足導致供給產能受限，再加上全球又大量買進下，未來三年內可能會發生，就算有錢也買不到LNG（液化天然氣）的窘況。

根據日本政府這份對各家日企的查訪報告，市面上2026年前有效的LNG長約，現已全部售罄。這種長約對買方來說極其重要，因為無論在價格或數量方面來說，不僅較穩定且較可靠。

為確保電廠以及取暖燃料夠用，全世界正瘋搶來自卡達與美國等主要供應國的產品。不過，在2026年之前，卻沒有什麼新產能可以開出。同時，為了急於擺脫對俄羅斯天然氣管線依賴的歐洲現也大買LNG，更惡化供需失衡現象。

為了確保能搶到貨，進口商被迫得靠價格波動大且又貴的現貨市場，導致現貨價格幾乎是長約價的三倍之多。根據GIIGNL（國際液化天然氣進口商組織）統計，去年有大約三成LNG交易是在現貨市場完成的。

有機會在今年躋身為全球最大LNG進口國的日本，幾乎所有發電都要靠LNG，故也擔心日後會拿不到貨。根據日本政府此調查報告，因出口商對LNG投資匱乏，表示好幾年的供給都將會非常吃緊。

同時，倘若完全不依賴俄羅斯所提供的天然氣管路，估2025年元月開始，全球很可能就會出現高達760萬噸LNG供應缺口，相當於日本一個月的進口量。未雨綢繆下，日本政府也趕緊幫無法拿到現貨的日企代購LNG。