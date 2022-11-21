卡達能源(QatarEnergy)已與中國中石化(Sinopec)簽署了一份為期27年的液化天然氣(LNG)供應協定，為此類協定中時間最長的。目前市場動盪，促使買家尋求長期交易。

北氣田(North Field)是卡達與伊朗共同擁有的全球最大天然氣田之一部分，伊朗稱其擁有South Pars氣田。

今年稍早時，卡達能源簽署了五項北氣田東擴(NFE)的協定。這是北氣田兩期擴建計畫中的第一批，也是規模較大的協定。擴建計畫包括6列的液化天然氣列車，這將使卡達的液化天然氣產能從目前每年7700萬噸，提高至2027年的1.26億噸。

周一的協定獲得了中石化的確認，並為氣油田東擴之後的首份交易。

卡達能源負責人Saad al-Kaabi說：「目前正與中國與歐洲的其他買家進行協商，他們都希望確保供應安全」。「最近的波動性，促使買家了解到長期供應的重要性」。

卡達已經成為全球最重要的LNG出口國，北氣田的擴建計畫，有助於鞏固此一地位。